Tecnoufficio, cuore biancorosso

Pallacanestro Reggiana e Tecnoufficio, un binomio di successo che si rinnova. L’azienda che opera nel settore informatico farà parte per il quinto anno consecutivo del Basket Pool biancorosso. Da diversi anni Tecnoufficio è anche partner tecnologico del club. "Lo sport è fatto di persone e valori condivisi – affermano Giuseppe Ragni e Marco Nironi, titolari di Tecnoufficio – ed è per questo che siamo orgogliosi di sostenere e affiancare ancora una volta il nostro nome a quello della Pallacanestro Reggiana. Questa società rappresenta principi che sentiamo nostri, come il lavoro di squadra, la dedizione e l’ambizione. Nel basket, il successo nasce dalla collaborazione tra i giocatori. Allo stesso modo, nel nostro lavoro, mettiamo le persone al centro e creiamo sinergie che migliorano la collaborazione grazie alla tecnologia. Per noi la tecnologia è un mezzo, ma sono le relazioni umane a fare la vera differenza". Da oltre 30 anni Tecnoufficio supporta le aziende del territorio nella gestione delle infrastrutture informatiche, con un approccio su misura che spazia dalla consulenza tecnica all’helpdesk, dai servizi in cloud alla cybersecurity, fino alle soluzioni più avanzate per il lavoro smart e la connettività.

Francesco Pioppi