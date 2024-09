Tenta di rubare una bici: in carcere

Ha tentato di rubare una bicicletta, entrando all’interno di una abitazione privata. Ma è stato scoperto e alla fine arrestato dai carabinieri. È accaduto lunedì sera a Correggio, dove di recente il numero dei furti – di biciclette, in abitazioni e attività commerciali – risulta essere un fenomeno in aumento. L’uomo, di 39 anni, si è introdotto nell’abitazione forzando un cancello e rompendo il vetro della casetta ricovero di materiale, puntando a una bicicletta e a un carretto in legno. In quel momento, però, il rumore sospetto deve aver attirato l’attenzione dei proprietari, i quali hanno subito chiesto l’intervento dei carabinieri. Poco dopo l’uomo è stato fermato e dichiarato in arresto. Considerati i vari precedenti del 39enne per reati contro il patrimonio, al momento viene trattenuto in carcere, in attesa delle disposizioni del giudice all’udienza di convalida per l’arresto, fissato per oggi nel tribunale reggiano. L’uomo risulta essere dedito a furti per poter acquistare droga per uso personale. Ora sono in corso accertamenti per cercare di capire se lo stesso indagato, ora in carcere, possa essere collegati ad altri simili furti avvenuti di recente a Correggio e zone limitrofe. Nei giorni scorsi, tra i furti commessi sul territorio correggese – come scritto dal Carlino – figurano proprio biciclette, anche di marche prestigiose e di elevato valore commerciale. Dal garage di un’abitazione, infatti, risulta pure un raid furtivo per impossessarsi di una bici del valore di almeno settemila euro.

Antonio Lecci