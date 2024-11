Tentano colpi nelle abitazioni, paura in paese

Tentativi di intrusione in abitazioni private, ma anche furti su autovetture in sosta sulla pubblica strada e in cortili privati, con sgradevoli danneggiamenti ai finestrini e alle portiere per potere entrare all’interno dei veicoli. Ancora una notte di attività per i malintenzionati, segnalati tra lunedì e ieri in vari quartieri di Correggio. Nel quartiere della Madonna di Fatima qualcuno è riuscito anche a recuperare l’immagine degli intrusi, subito fuggiti quando è scattato il sistema di allarme. Nella stessa zona verso le 3.30 è stato rotto il vetro di un’auto. Il rumore è stato sentito dai residenti, subito intervenuti per capire cosa stava succedendo. All’arrivo degli abitanti, l’individuo sospetto è scappato in fretta. Ma probabilmente più avanti c’era un altro ad attenderlo, forse a fare da palo. È stato descritto come una persona di statura elevata e con un cappuccio a coprire gran parte del volto. Sul posto sono stati chiamati i carabinieri per un primo sopralluogo. Episodi sono stati segnalati in via Borciani, in via Dodi, ma anche in via Gambara, dove i ladri non hanno rubato nulla, ma hanno lasciato un evidente danno al finestrino di un’auto in sosta. Conseguenze davvero poco piacevoli, che si aggiungono anche ai recenti vandalismi avvenuti tra Correggio e San Martino in Rio, con autovetture in sosta danneggiate alla carrozzeria, fino a vari pneumatici forati, probabilmente per il solo gusto di attuare un gratuito vandalismo. Episodi in parte segnalati alle forze dell’ordine.

Antonio Lecci