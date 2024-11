Terribile schianto a Ramiseto. Moto finisce sotto un trattore: perde la vita Luigi Balducci, 57 anni

Finisce sotto il rimorchio del trattore, così ha perso la vita, a 57 anni, un motociclista, ieri mattina. Il terribile incidente poco prima delle 11.30. Si tratta dell’ennesima tragedia della strada. Non c’è stato nulla da fare per Luigi Balducci, originario di Corato di Bari e residente a Reggio Emilia. La strada in cui è avvenuto lo scontro è la Provinciale 15, nei pressi del bar Jole a Ramiseto (Ventasso), all’altezza del bivio della Provinciale che porta a Montemiscoso e al lago Calamone del Ventasso.

Da una prima ricostruzione, Balducci stava viaggiando in sella alla sua moto, una Honda Hornet, con lui un altro motocislista, che viaggiava su un altro mezzo. Procedevano nella stessa direzione di marcia del trattore. Quando il mezzo agricolo ha svoltato verso sinistra, per immetersi sulla strada del Calamone e del Ventasso, l’altro centauro è riuscito a superarlo mentre la manovra con la moto non ha lasciato scampo a Balducci. Sarebbe rimasto schiacciato sotto le ruote del rimorchio del mezzo pesante. Dalle prima informazioni, è morto sul colpo. Illeso invece il conducente del mezzo agricolo, un 33enne di Ramiseto.

La strada è rimasta bloccata per ore in seguito all’incidente, in attesa del rilascio dell’autorizzazione del magistrato di turno alla rimozione della salma, recuperata dalle pompe funebri Manfredi e poi trasferita all’obitorio dell’ospedale di Castelnovo Monti. Sul luogo dello schianto la polizia stradale, che si è occupata dei rilievi.

Disposta l’autopsia, indaga la procura, con il fascicolo in mano al sostituto procuratore Dario Chiari. Oltre agli agenti della polizia stradale, sono arrivati i sanitari della Croce Verde Alto Appennino di Busana, l’elisoccorso, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale per il controllo del traffico durante le operazioni dei soccorritori.

Balducci lascia la moglie e un figlio.

Settimo Baisi

Chiara Gabrielli