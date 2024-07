Testata al volto al culmine di un litigio stradale

Ci sarebbe una lite stradale alla base di danneggiamenti, minacce e violenza attuati da un uomo di 28 anni ai danni di un automobilista di 66 anni. I carabinieri di Castelnovo Sotto, al termine di una serie di indagini partite dalla querela sporta dalla vittima, hanno denunciato il presunto aggressore, un giovane centauro che ha litigato con un automobilista, minacciandolo di morte, colpendo con calci e pugni la vettura per poi sferrare una testata al volto del 66enne, medicato in ospedale e giudicato guaribile in una quindicina di giorni. Il giovane è stato denunciato per lesioni personali e minaccia. L’episodio si era verificato lo scorso aprile nei pressi dell’incrocio tra via Romana e via Buonarroti, sulla strada tra Castelnovo Sotto e Poviglio. Il centauro aveva considerato probabilmente "azzardata" una manovra compiuta dall’automobilista, tanto da fargli segno di fermarsi. Cosa che era avvenuta in una piazzola lungo la strada. Una volta sceso dalla vettura, l’automobilista si era ritrovato alle prese con l’ira del centauro, ricevendo pure una violenta testata al volto, sferrata dal 28enne che in quel momento indossava ancora il casco. Poi entrambi si erano allontanati. La vittima, però, ha scritto la targa della moto, segnalandola poi ai carabinieri in fase di denuncia su quanto era accaduto, aggiungendo pure il certificato medico rilasciato dal pronto soccorso dove l’uomo si era recato per le medicazioni. Le indagini, proprio grazie alla targa, hanno permesso di identificare il presunto aggressore, denunciato alla magistratura.