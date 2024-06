Thomas scomparso a 26 anni. Stamattina l’ultimo saluto

Stamattina alle 9.30 l’addio a Thomas Mori, il giovane di 26 anni, di Guastalla, vinto da complicazioni cliniche e deceduto lunedì scorso. L’addio si svolge con una benedizione religiosa alla camera mortuaria dell’ospedale guastallese, dove in questi giorni sono stati davvero tanti amici e conoscenti che hanno voluto stringersi ai familiari in lutto, in particolare i genitori Stefano Mori e Roberta Mantovani, la sorella Cassandra, la nonna Paola, zii, cugini. Dopo la benedizione, il feretro viene trasferito a Mantova in attesa di cremazione. Thomas era nato con una grave disabilità. Ma queste difficoltà non gli avevano mai spento il suo dolce sorriso. E mai era mancata nei suoi confronti assistenza e affetto dai genitori e amici. Cordoglio è giunto anche dal gruppo di maggioranza in consiglio comunale, di cui fa parte mamma Roberta, oltre che dalla cooperativa Anffas.