Torna il basket femminile a Guastalla

Reggio sempre più terra di basket femminile. Dopo 30 anni dall’ultima esperienza, torna la palla a spicchi rosa a Guastalla. "Il progetto – dice il responsabile Gianni Grobberio – nasce dall’esigenza di dare la possibilità alle ragazze che si affacciano al basket di poter continuare a giocare dopo la fase del basket misto in età da minibasket. Ringrazio chi si è adoperato all’interno della polisportiva: ciascuno di noi può essere una risorsa per tutti e lo sport deve essere una scuola di vita e di inclusione. Il nostro progetto di basket femminile è di costruire e coltivare una base, per poi a seconda delle adesioni dare la possibilità di fare i relativi campionati. Ad oggi abbiamo un gruppo di tredici ragazze (annate tra il 2014 e il 1995). Stiamo seminando, con la speranza di diventare punti di riferimento in futuro".

Sempre in ambito femminile, ha riscosso un grande successo l’Open Day Basket Rosa organizzato dal Csi che ha aperto le porte alle future cestiste. Nelle palestre di Castelnovo Sotto, si sono ritrovate ben 370 ragazze (annate fra il 2006 e il 2017). Si sono disputate circa sessanta partite da due quarti da 10 minuti l’uno. Lo scopo, quello di scovare nuove leve e avvicinare ragazze alla palla a spicchi, è stato raggiunto: tribune piene di genitori entusiasti che, con le proprie figlie e gli staff tecnici, hanno dato vita a due terzi tempi, a pranzo e cena.

Cesare Corbelli