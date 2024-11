Torna l’appuntamento con ’Giallo in Rocca’. Si parte con Paolo Roversi

Misteri, delitti, indagini, indizi e tanta suspense a Castelnovo di Sotto, che si prepara ad ospitare il ritorno di un fortunato ciclo di incontri dedicato al brivido e alla letteratura. "Giallo in Rocca" è il titolo della rassegna di conversazioni, giunta quest’anno alla quinta edizione, e che avrà come protagonisti cinque tra scrittori, redattori, giornalisti e autori di podcast, divisi in tre differenti incontri, che avverranno in questo mese di novembre negli spazi della sala consiliare della storica Rocca comunale, in centro paese. Il primo appuntamento di "Giallo in Rocca" è in programma nella serata di venerdì 8 novembre alle 21, con ospite lo scrittore, giornalista, sceneggiatore e podcaster Paolo Roversi (foto). Mercoledì 13 novembre, alle 18.30, alla rassegna è atteso il giornalista e autore di podcast Marco Maisiano. L’ultimo appuntamento della rassegna castelnovese è fissato per mercoledì 27 novembre, alle 21, con l’autrice di podcast Valentina Poddighe, lo scrittore e autore di libri e podcast Antonio Iovine e con il redattore e consulente editoriale Tommaso de Lorenzis. A moderare l’incontro sarà la giornalista Francesca Chilloni, collaboratrice de il Resto del Carlino. La rassegna "Giallo in Rocca" è organizzata dal Comune di Castelnovo Sotto in collaborazione con Arci Reggio Emilia. Ingresso libero.

Per info contattare 0522-682533 oppure scrivere a: biblioteca@comune.castelnovo-di-sotto.re.it