Torna ‘Siamo tutti ricercati’. Formazione ai volontari in carcere

Riprende il percorso formativo ‘Siamo tutti ricercati’ organizzato dalla Pastorale della salute della diocesi, rivolto ai volontari in carcere e per chi vuole approfondire questo mondo. Il primo incontro, dal titolo ‘Dal dentro al fuori: progettualità e percorsi per gli autori di reato’, è in programma stasera alle 21 presso la chiesa di San Maurizio in via Amendola; intervengono la prof.ssa Antonia Sandrolini, ex funzionaria UEPE, Luca Gianferrari, Servizio Politiche di Welfare e Intercultura del Comune di Reggio Emilia e Francesca Bertolini, Garante delle persone private della libertà personale di Reggio Emilia.

Il secondo appuntamento ‘Ero forestiero e mi avete ospitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Cos’è il carcere per chi è straniero?’ è in calendario per il 15 dicembre e interverrà il diacono Francesco Braghiroli, volontario del carcere e direttore dell’ufficio pastorale Migrantes.

Cesare Corbelli