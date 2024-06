Tornei, passeggiate e festival con tanta musica nel weekend

Inizia un fine settimana ricco di iniziative in Appennino. Ecco cosa fare oggi. A Castelnovo Monti, all’Eremo di Bismantova, al Centro "Laudato Si’", dopo l’anteprima di domenica scorsa, iniziano i nuovi appuntamenti del ‘non-festival di sacro e natura’ "L’uomo che cammina": stasera, alle 21, ora di ‘Compieta’, incontro dal titolo "Ecologie e poesia da Arne Naess a Mary Oliver", con Franco Nasi in dialogo con Paola Loreto, insegnante di Letteratura Angloamericana all’Università di Milano, la quale annovera diverse pubblicazioni e premi. Sempre a Castelnovo Monti, con ritrovo al parco pubblico "Angelo Vassallo" (sopra alla Coop), tutti i venerdì, alle 18, "Gruppi di cammino", passeggiate alla scoperta del territorio, a partecipazione libera e gratuita (info: 0522 610208). E al Circolo Tennis Appennino reggiano, fino a domenica 30, "Torneo nazionale giovanile di tennis". A Vetto, presso il salone parrocchiale, tutti i venerdì, dalle 17 alle 20, gnocco fritto. A Casina, per i "Venerdì in piazza", evento serale al bar Centrale con Ugoletti. E, al Parco Pineta, alle 21, incontro su "Piante mangerecce del nostro territorio, tra un’insalata e un infuso", con Debora Levrini, naturalista e guida ambientale. A Toano, "Summer party anni ’70-’80-’90" (info: 377 2381629). A Canossa, in Località Vedriano, "Apericena in corte" (info: 333 1988073). Sempre a Canossa, presso la Casa del Tibet Antico Borgo Votigno, per il "Festival dei borghi", alle 18, aperitivo e, alle 19, quartetto Goldberg (ingresso 10 euro, info: 0522 458811).

g. s.