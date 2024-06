Torneo della Montagna. Stasera le sfide tra gli amatori

Tra impegni da incastrare e concomitanze con altri eventi dell’estate che portano a spostare partite, il Montagna sarà sempre più coinvolgente e gli appassionati che vorranno vedere tante partite non potranno sicuramente lamentarsi: si gioca praticamente tutti i giorni considerando tutte le quattro categorie.

Partiamo dai risultati infrasettimanali che hanno completato il primo turno per quanto riguarda i Giovanissimi.

Nel girone A il Baiso ha superato in trasferta il Felina per 3-2: gol decisivi di Gervasio (due) e Leghouirs, per il Felina doppio Bertoni.

Nel girone B netto successo del Carpineti sul campo del Gatta: incontenibile Rusticelli con una tripletta (0-3).

Poi il girone C: vittoria ricca di gol per il Leguigno, che ospitava la Querciolese. Successo per 4-2 grazie alla tripla di Formato e al gol del locale Grande (per la Querciolese reti di Krichi e Ferrari).

Nell’altro incontro pareggio tra Cerredolese e Roteglia: pari per 1-1, per i locali in gol Caselli e per gli ospiti Bertolini.

Passiamo, ora, alle squalifiche: nei Giovanissimi un turno a Laudi (Querciolese).

Nei Dilettanti un turno a Corbelli (Querciolese), Perugi (Cerredolese) e Bardelloni (Roteglia).

Per quanto riguarda il calendario, ecco le novità (Dilettanti e Giovanissimi).

Girone A: domani ecco Baiso-Villa Minozzo (ore 21.15, baby alle 20). Spqm Montecavolo-Felina domenica alle 18.30 (baby alle 17).

Poi il girone B: "regolari" Carpineti-Borzanese e Vettus-Gatta, domenica alle 17.30 (Giovanissimi alle 16).

Girone C: idem per Collagna-Cerredolese e Querciolese-Cervarezza, mentre Roteglia-Leguigno sarà sempre domenica ma alle 19.15 (Giovanissimi alle 18). Stasera, inoltre, parte il Torneo della Montagna degli Amatori: tutte le gare inizieranno alle ore 21 (ricordiamo anche che in questa categoria l’ingresso per gli spettatori è gratuito).

Per il girone A queste due gare: i campioni in carica del Pratissolo ospiteranno il San Cassiano. Arbitrerà Antonio Amoruso. L’altra gara si disputerà sul sintetico di Villalunga: il Salvaterra riceverà il Baiso, con la direzione di gara affidata a Stefano Morini.

Poi il girone B: il Marola è pronto ad ospitare il Villa Minozzo in quel di Carpineti. Arbitro della contesa sarà Salvatore De Carluccio.

Completa il programma Felina-Cervarezza: si gioca a Gatta e sarà diretta da Massimo Canovi.

Il girone C partirà la prossima settimana, quando scenderanno in campo anche Real Scandiano (girone A) e Casina (B) che stasera osserveranno il turno di riposo (sono dei gironi dispari, quelli da cinque).