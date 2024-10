Tra i ’Civici per de Pascale’ c’è anche il reggiano Manfredini

Matteo Manfredini, consigliere regionale nominato al posto di Stefania Bondavalli poche settimane fa, è candidato per la lista ‘Civici, per de Pascale’.

Manfredini è il capogruppo in Assemblea di questo progetto aperto e trasversale che nasce dalla volontà di riunire più di sessanta liste civiche regionali raccolte attorno al candidato presidente.

"L’idea di Michele de Pascale di mobilitare i civici – dice il consigliere, classe 1982, storico e saggista di Castelnovo Monti, da 15 anni funzionario internazionale Bruxelles – ha un valore importante e sono lusingato che abbia pensato a me su Reggio Emilia. Ho sempre messo le idee e l’impegno al servizio di tutti. Sono fuori dalle logiche dei partiti e credo che il senso di responsabilità e la lealtà siano valori condivisi che devono tornare ad occupare il campo della politica. Questa terra mi ha dato molto, sono stato fortunato a nascere qui e in montagna, e ora vorrei restituire qualcosa. Il lavoro da fare è enorme. La popolazione che invecchia, la sanità pubblica, i cambiamenti climatici ci pongono sfide che vanno affrontate con serietà e impegno. Non bastano gli slogan elettorali, le parole senza contenuti o le infinite promesse. I cittadini vanno coinvolti. Chi si lamenta non lo fa solo per contestare ma perché pone delle questioni reali su temi che riguardano tutti. In Italia il primo partito è quello degli astenuti proprio perché in molti non si sentono più ascoltati. Sono abituato a lavorare con concretezza e cura, in linea con il mio percorso. Con questo spirito ho accettato la candidatura da indipendente e da civico".

"Sono contento che Matteo Manfredini abbia accettato di correre – ha affermato de Pascale – la sua candidatura qualifica la nostra lista Civica, la sua esperienza in Europa e le sue competenze nel settore della cultura sono un patrimonio per tutta la coalizione".