Tratto Velucciana-ponte di Cavola: "Aperta una ’pista’ alternativa"

Da troppo tempo chiusa la strada comunale che da Velucciana arriva alla strada provinciale di ponte Secchia a Cavola a causa di un consistente movimento franoso con conseguente disagio degli abitanti della frazione, costretti ogni giorno a seguire percorsi alternativi molto più lunghi. Il sindaco di Carpineti, Giuseppe Ruggi si è fatto carico i questo problema e con le dovute consulenze tecniche, ha trovato una soluzione temporanea legata all’avvio dei lavori di ripristino della strada: da sabato scorso aperta una ‘pista di cantiere’ (foto) per consentire agli abitanti di Velucciana di potersi collegare con la Provinciale Fondovalle Secchia.

Il tratto di strada comunale che collega l’abitato di Velucciana al ponte di Cavola, della lunghezza di 2 Km, gravemente compromesso da una rovinosa frana avvenuta il 22 dicembre dello scorso anno. Una frana che ha trascinato a valle un tratto di strada di oltre 200 metri, creando problemi agli abitanti del paese per i percorsi alternativi. Il sindaco, preso atto del problema, si è affiancato all’architetto Francesca Erriu, tecnico comunale al patrimonio, e insieme, hanno continuato a monitorare quotidianamente il movimento franoso in essere lungo la strada.

In data 8 gennaio, preso atto che i movimenti si erano ormai stabilizzati, Ruggi ha deciso di dare immediatamente avvio ai lavori, affidando l’incarico alla ditta BM Scavi: "Le ruspe, con la massima celerità e nel rispetto delle norme di sicurezza, hanno realizzato una pista di cantiere, eliminando in tal modo il grave disagio di coloro che utilizzano quel tratto di strada per recarsi al lavoro sia verso Sassuolo che verso la Gatta".

Settimo Baisi