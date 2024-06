Tricolori di ciclismo. Maestri darà battaglia

Ciclisti e formazioni del nostro territorio inseguono un sogno chiamato Campionato italiano. Con momenti da brividi per Federico Biagini, 20enne al primo anno di professionismo con la Vf Group Bardiani Csf Faizanè. "Mi stavo allenando, un’auto mi ha investito. Mi sono stati applicati alcuni punti di sutura al gomito", ha spiegato il giovane atleta.

Con determinazione Biagini ieri si è presentato al via della cronometro a Grosseto, dominata da Filippo Ganna alla media di 53,6 km/h. Si è classificato 16°, i compagni Samuele Zoccarato e Riccardo Lucca al 12° e 14° posto. Mirco Maestri, 32enne di Luzzara, capitano del Team Polti Kometa, si è piazzato 7° a 1’e 53’’ dal siluro umano Ganna.

"E’ stata una crono impegnativa di 35 chilometri, era dai tempi degli Juniores che non ne facevo una. E’ stata dura anche per il fatto che avevo male al gomito, dove c’è la ferita. E’ proprio il punto che poggia sull’appendice da crono del manubrio, però la gara l’ho voluta fare. Ci tenevo e volevo lasciarmi subito alle spalle la paura per l’incidente. Ho fatto il meglio possibile, sono soddisfatto e guardo con fiducia alla corsa di dopodomani", ha aggiunto il ciclista.

Domani partirà l’assalto per le gare in linea: l’appuntamento dei professionisti è con il Memorial "Per sempre Alfredo" a Sesto Fiorentino (Firenze), a Trissino (Vicenza) per gli Under 23. Tra chi ha nel mirino il titolo tricolore c’è Mirco Maestri, che arriva da un Giro d’Italia da protagonista e dal Tour della Nuova Zelanda in cui ha accarezzato la top ten. "Correremo all’attacco, come sempre. Arriviamo all’appuntamento con una squadra buona e completa, pronta a continuare le buone prestazioni recenti. Cercheremo di sfruttare tutte le occasioni, perché ci possono essere sorprese", afferma Maestri.

Al Memorial "Per sempre Alfredo" troviamo al gran completo il Vf Group Bardiani Csf Faizanè, con il direttore sportivo Roberto Reverberi che ha più soluzioni, dall’azione di forza alla volata. E con Biagini confortato dalla crono. Nella lista dei partecipanti c’è il Team Beltrami Tsa Tre Colli (nella foto in alto), squadra con base a Praticello di Gattatico, che punta su Andrea Biancalani, Simone Impellizzieri, Alex Raimondi, Giacomo Tagliavini.

"Essere al via del campionato italiano per professionisti è un motivo d’orgoglio. Chiaramente non possiamo ambire a particolari risultati, visto il livello della concorrenza, ma i nostri ragazzi onoreranno alla grande la corsa", illustra il team manager Stefano Chiari.

Spostiamoci alla gara Under 23, nel Vicentino, dov’è annunciata la partecipazione del Team Beltrami Tsa Tre Colli con Filippo Agostinacchio, Edoardo Burani, Gabriel Fede, Samuele Scappini e Nicola Rossi. Buon momento per Rossi, che arriva dal Giro d’Italia Next Gen, corso con la casacca azzurra. In lizza per il titolo tricolore U23 pure Riccardo Bergamini, Giacomo Cannizzaro, Nicolò Costa Pellicciari, Michele Pedrelli, Riccardo Sofia del Velo Club, selezionati dal Comitato regionale Fci. La volata verso la casacca tricolore sta per essere lanciata e i reggiani sono pronti al gran colpo.

Massimo Tassi