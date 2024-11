Trofeo Coopernuoto,. Baldi vola agli italiani nei 50 stile e 100 farfalla

Oro per Benelli, oro e argento per Galeotti, bronzo per Artioli e per Baldi due argenti e due pass per i campionati italiani. Scorpacciata di medaglie e soddisfazioni per la Reggiana Nuoto al “4° Trofeo Coopernuoto” in vasca corta a Carpi. Sono 23 le società che hanno preso parte al meeting, ideato per le categorie ‘Ragazzi’, ‘Junior’ e ‘Assoluti’. Nella classifica a squadre vinta dalla Coopernuoto, la Reggiana Nuoto si è piazzata all’ottavo posto. Da evidenziare le prestazioni di Nicolò Baldi (categoria ‘Ragazzi 14’) che, alla prima occasione, strappa due pass per la partecipazione ai campionati italiani di Riccione a fine marzo, nei 50 stile e nei 100 farfalla, dove si piazza al 2° posto dell’intera categoria ‘Ragazzi’ (con il tempo di 24”86 e di 59”46). Da menzionare anche: Gianpaolo Benelli, oro nei 200 stile libero (Ragazzi); Matteo Galeotti (insieme in maglia granata in foto), argento nei 200 stile libero e oro nei 100 (Ragazzi); Chiara Artioli, bronzo nei 100 misti (Ragazzi). Alla kermesse, che ha registrato il sold out di iscrizioni, hanno partecipato anche Sofia Morini e Chiara Tarantino, olimpioniche a Parigi, Ilaria Cusinato, olimpionica a Tokyo, e l’azzurra Lorenzo Glessi.