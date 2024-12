"Troppi incidenti a San Bartolomeo"

"Per la frazione di San Bartolomeo/Ghiardello le criticità avanzate dai cittadini riguardano viabilità e sicurezza" considera Paolo Manzini, membro della Consulta. "Le strade principali, via Freddi e via Tirabassi, sono estremamente trafficate anche da veicoli pesanti e, nonostante i limiti, vengono percorse a velocità molto sostenute. Proprio venerdì sera si è verificato l’ennesimo incidente mortale, il secondo in pochi anni – aggiunge –. Per questo gli abitanti da anni richiedono strumenti per limitare la velocità: dissuasori, rotonde, chicane e tutor. Altro problema molto sentito è l’assenza di telecamere comunali sia in entrata che in uscita. Negli ultimi anni abbiamo subito un aumento importante di furti e rapine, nonostante il controllo di comunità".