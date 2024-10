Un altro lutto per la Chiesa reggiana: si è spento don Giorgio Vellani

Ancora un lutto per la chiesa reggiana e la comunità scandianese.

Da anni sofferente, si è spento nella tarda mattinata di ieri, giorno di San Francesco, all’ospedale Santa Maria Nuova don Giorgio Vellani.

L’anziano sacerdote aveva 87 anni e da anni era ospite della Casa Famiglia della Carità di Scandiano, la struttura che quest’ anno compie trent’ anni di attività.

Nella Casa di Carità, dove don Giorgio rivestiva il ruolo di cappellano, è stata allestita la camera ardente.

Vellani era nato a Sant’ Ilario d’Enza il 24 luglio del 1937 ed era stato ordinato sacerdote il 29 giugno del 1961.

Aveva ricoperto il ruolo di curato prima a San Sisto di Poviglio, poi a Roncolo di Quattro Castella, Rivalta e a Felina.

Dal 1973 al ’78 il sacerdote è stato parroco in montagna a Vallisnera e Valbona, poi parroco di Morsiano, Novellano e Gova fino al 1993.

Sempre in montagna don Vellani dal 1993 all’ anno Duemila è stato amministratore parrocchiale a Santo Stefano di Pineto, nel comune di Vetto.

Dal 2000 don Giorgio ha prestato servizio come aiuto alla locale unità pastorale, prendendo domicilio nella Casa di Carità di via Roma. Uomo mite, aperto al dialogo e generoso, finché la salute gliel’ha permesso ha collaborato in parrocchia col sacramento della confessione.

I funerali di don Vellani saranno presieduti dal Vescovo monsignor Giacomo Morandi, nella mattinata di lunedì 7 ottobre, con la messa celebrata alle ore 10,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Teresa.

La stessa chiesa dove questa sera )alle ore 19, la comunità si ritroverà in preghiera per la recita del rosario.

gi.fi.