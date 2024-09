Un concerto itinerante con la Filarmonica del Tricolore

La rassegna Restate, a Reggio, oggi propone un concerto itinerante della Filarmonica Città del Tricolore, con partenza alle 18,30 da piazza Lino Grossi, al Foscato, in città. Un modo per salutare l’estate a tempo di musica, in collaborazione con Arci Reggio e Casa di Quartiere Foscato. E prosegue "Cinemobile" con film gratuiti in varie zone della città con un piccolo furgone trasformato in sala itinerante, nell’ambito di Estate Popolare.

Stasera alle 21 viene proiettato "I pionieri" di Luca Scivoletto, proprio in piazza Grossi al quartiere Foscato. Dalle 19 a Villa Levi, in via Fratelli Rosselli a Reggio, è in programma "A cena con Zorba", cena animata da musiche, danze e sapori della Grecia, a cura di Terra di danza. In caso di maltempo ci si sposterà al circolo Rondò di via Rinaldi.

All’Arena Stalloni di via Campo Samarotto, stasera alle 21,15, il "Cinema sotto le stelle" propone "Past lives", film diretto da Celine Song.