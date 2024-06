Un film, una festa e una canotta per i 50 anni

Il 3 settembre la Pallacanestro Reggiana festeggerà 50 anni di storia e ieri, nella moderna sala conferenze di ‘Cirfood District’, il club ha presentato le iniziative in programma per celebrare questo importante anniversario. In quella data in piazza Prampolini verrà organizzato un party che culminerà con la proiezione della première del docufilm "Prima della Partita - 50 anni di basket reggiano" realizzato dal regista Massimiliano Finazzer Flory.

Un film che ripercorrerà non solo le tappe sul campo più salienti del mezzo secolo di vita biancorosso, ma che testimonierà anche il grande legame del club con il territorio, il tessuto sociale, i suoi luoghi e le sue eccellenze, come ha sottolineato lo stesso regista nel suo intervento. Le immagini proiettate hanno fornito un assaggio davvero promettente di quello che potrà essere effettivamente una pietra miliare nella storia biancorossa.

I flash con i racconti di Morse, Montecchi, Kaukenas, Landi e altri grandi protagonisti hanno creato immediatamente una grande atmosfera. A fare gli onori di casa aprire è stata in primis la presidente Veronica Bartoli che ha sottolineato l’orgoglio nell’essere alla guida della società proprio nell’anno in cui si valica questo traguardo molto importante, che non riguarda solo Pallacanestro Reggiana ma tutta la città. "Con questo docufilm vogliamo lasciare qualcosa di tangibile alla città e a tutti gli appassionati’",ha spiegato la presidente, alla presenza del socio Graziano Sassi, altro grande punto di riferimento del club. È stata anche svelata in anteprima anche la divisa speciale celebrativa con cui Pallacanestro Reggiana scenderà in campo nelle gare casalinghe della prossima stagione. Si tratta di un omaggio alla prima maglia della storia del club, quella del 1974/1975, bianca coi bordi blu. Una base di partenza a cui poi è stata aggiunta una stampa della mappa della città di Reggio. A contribuire alla realizzazione di questo progetto cinematografico anche la Regione, intervenuta nella persona di Giammaria Manghi, per sottolineare come le tematiche sportive siano una delle priorità della giunta. Un’attenzione a territorio e sport che ha sempre avuto anche la Provincia, col presidente Giorgio Zanni sempre in prima linea.