Unahotels, il primo colpo. Filippo Gallo nel roster

Con l’obiettivo di confermare Galloway, ma per sapere se ci si riuscirà l’attesa non sarà breve, l’Unahotels mette comunque un "Gallo" a roster. Come anticipato nei giorni scorsi, in biancorosso arriva il promettente giovane Filippo Gallo, classe 2004, l’anno scorso in A2 a Piacenza. Nativo di Trieste l’atleta è reduce da un campionato dove ha mostrato ottime qualità. Le sue medie: 20’ giocati, 6,6 punti conditi da 3 assist per match e un season-high di 17 punti. Cresciuto nelle fila dell’Azzurra Trieste, Gallo ha debuttato in serie A a Cremona, nel 2020/2021. Stabilmente nel giro delle giovanili azzurre, il neoacquisto Unahotels, che ha firmato un contratto quadriennale con opzioni d’uscita a giugno 2026, è attualmente in ritiro con l’Italia Under 20, in vista degli Europei di categoria.

"Filippo è un ragazzo di talento – così lo presenta coach Priftis – lo abbiamo seguito con attenzione per tutta la scorsa stagione. È un playmaker di 194 centimetri che sicuramente ci darà maggior stazza sul perimetro. Come club, la nostra intenzione è quella di continuare ad investire e produrre giovani giocatori e pensiamo che Filippo possa essere un ottimo prospetto".

"Desidero ringraziare la società per l’opportunità – queste le parole di Gallo – sono onorato di vestire questa maglia. Ho assaggiato la Serie A solo da "bambino", sono consapevole che si tratta di un campionato difficile e di alto livello ed avrò quindi tanto da lavorare, ma sono molto motivato".

g. g.