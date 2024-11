Unahotels: mezze stagioni a confronto. Difesa super, è la terza migliore della A

di Gabriele Gallo

Con l’approssimarsi del giro di boa del girone d’andata (che sarà valicato domenica in occasione del match in casa della Reyer Venezia) è già possibile farsi un’idea statistica del rendimento della Unahotels in confronto allo stesso periodo della passata stagione. E le cifre confermano l’impressione avuta dalla visione in diretta dei match: la Pallacanestro Reggiana attacca peggio dello scorso campionato ma difende decisamente meglio. A fronte di una posizione di classifica quasi identica. Nel 2023/2024 alla vigilia dell’ottava giornata di serie A i biancorossi erano sesti, con 10 punti frutto di tre vittorie casalinghe su altrettanti match e due blitz esterni. Attualmente capitan Vitali e compagni si piazzano al settimo posto: 8 punti; 4 i successi, un paio lontano dalle mura amiche, mentre al PalaBigi si sono già dovuti arrendere due volte: contro l’imbattuta capolista Trento e Brescia.

L’attacco Unahotels a novembre 2023 metteva a segno quasi 87 punti di media, toccando quota 90 in casa: quinto miglior attacco della serie A. Oggi ne sigla poco più di 80 (79.5 in via Guasco) ovvero il quarto peggiore. Tuttavia la Reggio versione 24/25 fa faville in retroguardia: terza miglior difesa della massima serie (era ottava lo scorso torneo) con 78.6 punti e oltre 3 in meno rispetto all’annata precedente in generale e ben 5 in meno in trasferta, dove all’epoca si palesavano le maggiori difficoltà. La maggiore efficienza del reparto difensivo in paragone a quello offensivo si riscontra pure nel raffronto dei rimbalzi: poco più di 30 nel 23/24, quasi 39 oggi.

Con i biancorossi terzi in questa voce statistica e Momo Faye secondo rimbalzista della serie A (9.4 palloni arpionati ogni match) dietro solo al totem Kabengele, in forza a Venezia, che cattura qualcosa come 13.6 rimbalzi per gara. Il loro duello sarà una delle note più interessanti della partita di dopodomani, tra l’altro. Sul fronte dell’attacco note più dolenti: in questo periodo, la stagione scorsa, l’Unahotels tirava col 42,6% al tiro da 3, fondamentale ormai imprescindibile nel basket odierno, ed era tra le prime della serie A. Oggi si viaggia col 34,1% (11esimo posto) con Brescia che traina il gruppo con quasi il 42%.

Molto valido anche il modo in cui, oltre ai rimbalzi di cui si è già detto, Gombauld e soci spazzano i proprio tabelloni. Reggio è seconda nelle stoppate: quasi 4 a partita, con Faye primattore. Protagonista assoluto della fase offensiva è Cassius Winston: miglior realizzatore della squadra (14.6 punti di media, il secondo è Faye con 11.3) primo nel tiro da 3 tra i biancorossi (ottimo il suo 45,8%) subisce più falli di tutti (5.3 il sesto in serie A) e offre più assist ai suoi compagni: 4.4.