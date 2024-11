Uomo sparisce: le ricerche nel Po

Ha parcheggiato la sua auto, una Fiat Punto, nel parcheggio del lido Po, a pochi metri dal fiume. Poi si è allontanato a piedi, facendo perdere le sue tracce. E nella tarda mattinata di ieri sono iniziate le ricerche di un indiano sessantenne, abitante a Luzzara, che si teme possa essere finito nel Po. Mercoledì verso le 7 è giunto al lido. Da quel momento è come sparito. L’auto è stata analizzata da carabinieri e vigili del fuoco. Poi sono state avviate le ricerche con la mobilitazione di sommozzatori, un natante del 115, droni, unità cinofila ed elicottero. Ieri mattina anche i familiari dell’uomo si sono recati al lido. La polizia locale ha visionato le immagini delle telecamere ai varchi della zona per ricostruire gli ultimi spostamenti dell’uomo. Al lido è stato allestito un centro mobile per coordinare le ricerche.