Urto auto-bici, ferita una donna

Una donna è rimasta ferita in uno scontro tra la sua bicicletta e un’auto, avvenuto ieri mattina lungo la circonvallazione di Luzzara. Si è trattato di un urto, per fortuna non violento, che è stato però sufficiente a far perdere l’equilibrio alla ciclista, che è rovinata sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, con l’ambulanza della Croce rossa. Pur se comprensibilmente dolorante, le condizioni della donna ferita non risultano essere preoccupanti, è stata trasportata in pronto soccorso. Per gli accertamenti sulla dinemica sono intervenuti gli agenti della polizia locale