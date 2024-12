"Usl, la strategia viene prima del totonomi"

Prima dei nomi, le strategie. Questa la priorità, secondo la Cgil, in merito agli imminenti avvicendamenti ai vertici dell’Asl di Reggio: Cristina Marchesi (foto), attuale direttrice generale, andrà in pensione dal primo gennaio 2025. "Prima del totonomi su chi sarà il successore – scrive il segretario generale provinciale Cristian Sesena – bisognerebbe delineare chiaramente il piano industriale del nostro sistema sanitario locale che deve interrogarsi su alcune sfide importanti per il futuro della provincia a partire dall’invecchiamento della popolazione e dall’impennata del fenomeno del disagio psichico, con il conseguente carico che ne deriva".

Le doglianze del sindacato non sono poche: "Liste d’attesa sature, tempi lunghi di prenotazione, il sistema dei Cau ancora in rodaggio, medici e infermieri che non si riescono a reperire, e ospedali sul territorio sospesi tra riconversioni e promesse dal sapore spesso elettorale". "Aldilà della propaganda del Governo – aggiunge Elena Strozzi che per la Camera del Lavoro si occupa di Welfare – la sanità pubblica non viene adeguatamente finanziata nella legge di bilancio, anzi: è già in atto un piano di progressivo definanziamento a tutto vantaggio della Sanità Privata che avanza anche sul nostro territorio in maniera imponente. Ci stanno scippando un bene che è anche un collante decisivo della nostra coesione sociale e con esso il futuro".