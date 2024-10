Vandali al Palaghiaccio: "Vergognatevi, idioti"

Atti vandalici al Palaghiaccio di Cerreto Laghi, chiuso da diversi anni per un intervento di ristrutturazione e messa in sicurezza i cui lavori, secondo il sindaco Enrico Ferretti, sono già stati appaltati e dovrebbero iniziare a giorni. Come è noto, il Palaghiaccio del Cerreto, realizzato con grande coraggio e spirito di innovazione dal compianto sindaco di Collagna Vittorio Ruffini, dopo una decina di anni di attività con iniziative anche internazionali di successo, nel 2018 venne chiuso a seguito del cedimento della copertura carica di neve. Ci sono voluti alcuni anni tra le progettazioni e il reperimento di risorse, adesso che stanno per partire i lavori, arrivano i vandali a dare una mano. "Vergognatevi!" - è la parola di condanna del sindaco Ferretti che, recatosi presso la struttura, ha trovato otto porte esterne e due interne rotte per opera di ignoti. "Mi sono recato subito presso la caserma carabinieri di Collagna per produrre denuncia contro ignoti, o meglio idioti – afferma il primo cittadino di Ventasso - che hanno scassinato, vandalizzato il Palaghiaccio. Nel frattempo ringrazio, a nome di tutti i cittadini che subiscono questi atti ignobili, chi segnala atti vandalici e le forze dell’ordine che vigilano sul nostro territorio. Sono rimasto amaramente sorpreso nel vedere le porte, appena installate, ridotte in quel modo è veramente un gesto deplorevole e deprimente. Purtroppo di balordi è pieno il mondo. Le forze dell’ordine alle quali mi sono rivolto per denunciare il fatto, sono certo che faranno tutti gli accertamenti possibili per individuare gli autori di questi atti vandalici".

Il Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano ha disposto due anni fa un finanziamento di ben 700.000 euro che ha consentito di installare nuovi motori e nuovi sistemi di refrigerazione, più efficienti e meno inquinanti dei vecchi, ormai fuorilegge.

Sorpreso anche il presidente del Parco, Fausto Giovanelli. "Sono gesti deplorevoli contro il patrimonio pubblico – afferma – che devono essere condannati e puniti. Noi abbiamo fatto fare uno studio al Politecnico di Milano per dare un volto nuovo a Cerreto Laghi, il Palaghiaccio è una struttura strategica. Adesso che ci sono i soldi, auspico che il Comune vada avanti con i lavori e possa al più presto riattivare la struttura quale immagine della stazione". Conferma il finanziamento il sindaco Enrico Ferretti precisando: "Disponiamo di un milione di euro di cui 500.000 euro da fondi ministeriali, 200.000 dalla Regione e 300.000 dal Comune. Colgo l’occasione per annunciare la conclusione del bando per l’assegnazione dei lavori del Palaghiaccio che dovrebbero iniziare molto presto. Non ci fermiamo di fronte agli atti vandalici".

Settimo Baisi