"Velucciana in difficoltà a causa della frana. Subito una via provvisoria"

Saraà creata una pista di cantiere nella frana che ha interessato la strada comunale Veluccianna-Ponte Secchia, da diversi giorni chiusa al traffico proprio a causa del movimento. A darne comunicazione è il sindaco di Carpineti, Giuseppe Ruggi: "Dopo essermi confrontato con i tecnici, ho deciso di far partire i lavori per realizzare subito una pista che attraversa il movimento franoso che ha interessato la strada comunale che dalla fondovalle Ponte Secchia arriva alla frazione di Velucciana. Gli abitanti di questo nostro paese, costretti a fare percorsi molto più lunghi e disagiati, hanno assolutamente bisogno di questo collegamento. In queste situazioni non si può tergiversare: bisogna crederci, andare avanti con decisione assumendo ognuno proprie responsabilità". Il sindaco Ruggi ha quindi preso una decisione di buon senso per alleviare i disagi.

