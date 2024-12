Ventasso Laghi inaugura la stagione dello sci

La prima stazione dell’Appennino reggiano a dare il via alla nuova stagione sciistica è Ventasso Laghi. Gli operatori stanno battendo le piste per accogliere nel modo migliore gli appassionati di sport invernali nel weekend, mentre le stazioni maggiori di Cerreto Laghi (contrariamente a quanto specificato nell’articolo uscito ieri, un errore di cui ci scusiamo con i lettori, ndr) e Febbio di Villa Minozzo apriranno gli impianti alla fine della prossima settimana. Le perturbazioni degli ultimi giorni hanno fatto passare alla montagna giorni difficili, in particolare a causa di utenze Enel interrotte in quasi tutto l’Appennino e, nella giornata di martedì, la caduta di alcuni alberi lungo la Statale 63, chiusa in un tratto per ragioni di sicurezza - proprio per venerdì è prevista la riapertura. Disagi a parte per la grande e intensa nevicata, la stagione invernale quest’anno si presenta nei giorni giusti con un ricco manto di neve che in Appennino non si vedeva da diversi anni.

Gli operatori della stazione di Ventasso Laghi sono al lavoro per preparare le piste dei due impianti: quello baby e campo scuola e quello classico che porta sul crinale da dove scendono due piste, una più impegnativa e veloce dritta al campo base, l’altra panoramica che passa a lato del Lago Calamone che, coperto di nave, presenta un’immagine insolita.

Claudio Malpeli, tra i responsabili della gestione della stazione di Ventasso Laghi, assicura che gli impianti prenderanno il via sabato e domenica 14-15 dicembre. Per tutti, soprattutto per gli appassionati dello sci e famiglie, sarà una graditissima sorpresa. "Siamo una delle poche stazioni sciistiche che hanno riconfermato i prezzi dell’anno scorso – dice Malpeli –. Prezzi che, a detta di molti utenti, erano tra i più economici d’Italia. In occasione dell’avvio degli impianti, saranno aperti tutti i servizi di Ventasso Laghi: noleggio, negozi, bar e ristorante. Informiamo i nostri clienti, soprattutto le famiglie, che a partire da quest’anno anche la scuola sci aumenta l’organico e disporrà, grazie all’arrivo di maestra provenienti da stazioni sciistiche chiuse".

Malpeli ricorda che ci sono diversi gruppi che già stanno organizzando ciaspolate sia diurne che notturne, mentre già si vedono in questi giorni sul monte Ventasso gli appassionati di sci alpinismo, una pratica molto diffusa nella nella zona per le caratteristiche del Ventasso. Perdono questo weekend le stazioni di Cerreto Laghi e Febbio con le piste già battute, per un problema burocratico: il rinvio alla settimana prossima del controllo degli impianti di risalita da parte della motorizzazione, troppo impegnata, il fine settimana prossima annche Cerreto e Febbio assicurano l’apertura della stagione 2024-2025.

Settimo Baisi