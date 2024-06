Vescovi pronto a ricominciare: "Punto su cantieri e viabilità"

Stefano Vescovi, dopo la sua netta affermazione alle elezioni, è pronto per iniziare il suo secondo mandato di sindaco di Vezzano?

"L’insediamento della nuova giunta si terrà il 25 giugno durante il primo consiglio comunale. La settimana prossima saranno definite le disponibilità dei membri della giunta. Tutti i componenti della maggioranza avranno una delega".

Quali saranno le priorità dell’amministrazione nei prossimi mesi?

"Sicuramente ultimare alcuni importanti cantieri già avviati (ex mulino Boni, mensa scolastica e nuovi alloggi popolari) a Vezzano capoluogo. Entro novembre inizierà anche il cantiere per l’antisismica per il municipio. Inoltre entro la prossima primavera è pure in programma l’avvio del cantiere del marciapiede nella frazione di La Vecchia sulla statale 63. Un’altra opera importante, entro la fine del 2024, è relativa alla progettazione definitiva di un nuovo ponte sul Campola con inizio poi dei lavori entro la fine del 2025".

Sul tema della viabilità e della statale 63 proseguirà l’impegno del Comune?

"Nei mesi scorsi ho firmato una lettera, assieme al presidente della Provincia Giorgio Zanni, indirizzata all’Anas dove chiediamo un incontro con i vertici dell’Anas sulla discussione in generale di tutta la statale. Per il nostro territorio comunale abbiamo ribadito la questione della realizzazione di una rotonda a La Vecchia all’incrocio per Montalto. Al momento dall’Anas non è arrivata una risposta dopo la nostra lettera: non abbiamo divulgato prima la notizia del documento per un rispetto della campagna elettorale, ma non abbiamo mai abbandonato l’impegno con Anas".

A Vezzano è nota, come meta turistica, soprattutto la Pinetina, il parco pubblico di proprietà della Provincia gestito dal Comune. Sono emerse recentemente delle novità per l’Ecoparco?

"Posso anticipare che è imminente l’affidamento dell’area della Pinetina per la sua gestione". Il nuovo consiglio comunale vezzanese sarà formato dai consiglieri di maggioranza della lista ‘Siamo Vezzano’ Federico Prati, Fabrizio Cilloni, Jessica Ghidoni, Paolo Francia, Martina Vecchi, Mauro Lugarini, Lorenza Cremaschi e Mario Rattu. I consiglieri di minoranza della lista ‘Insieme per Vezzano’ sono Maria Luisa Ferrari (candidato sindaco del centrodestra), Loretta Vignali, Maria Santa Giaroli e Marco Canali.

Matteo Barca