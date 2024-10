Vezzosi convocato in azzurro

Torna a vestire l’azzurro il difensore reggiano Giorgio Vezzosi, convocato in Nazionale Under 18 per un doppio test match amichevole contro l’Austria, per il secondo impegno stagionale degli azzurrini. Agli ordini del mister Daniele Franceschini si sono radunati, domenica scorsa, i ventidue selezionati che affronteranno i pari età austriaci la prima volta domani pomeriggio alle ore 15.30 presso lo stadio ‘Maurizio Siega’ di Tarvisio mentre domenica 13 ottobre alle ore 12.00 si disputerà il secondo incontro nella suggestiva cornice della Waldarena di Velden am Wörther See. Vezzosi, in forza al Sassuolo ma cresciuto nella Reggio Calcio, va così ad arricchire le sue presenze in azzurro dopo aver vestito le maglie delle nazionali giovanili Under 17, 16 e 15.

c.c.