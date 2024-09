Via al reclutamento di forze e lezioni di manovre salvavita

Settimana ricca di appuntamenti per la Croce Verde di Reggio e Albinea. Giovedì 12 settembre alle 20.30 nella sede reggiana di Croce Verde, si alza il sipario sul reclutamento di forze fresche con la serata di presentazione del corso base per diventare un nuovo volontario. Le lezioni vere e proprie partiranno poi dal 17 settembre e si terranno tutti i martedi e giovedi consecutivamente, alle 20.30, per completare le 40 ore di corso che abiliteranno al ruolo di soccorritore di trasporto. Unico requisito è avere almeno 16 anni e tanta voglia di dare una mano per la collettività. Per iscriversi basta compilare l’apposito form sul sito internet della Croce Verde reggiana o contattare il numero unico 0522.3200 della Pubblica Assistenza. Con qualche giorno di anticipo, invece, ovvero oggi (10 settembre) alle 18 Croce Verde organizza il corso di disostruzione Pediatrica, per imparare le manovre salvavita e proteggere i più piccoli in caso di ostruzione delle vie aeree. Infine, per chiudere l’estate in bellezza, torna Aperiverde, un aperitivo organizzato presso la Baita Croce Verde in via Grandi 4, ad Albinea, per venerdì 13 settembre alle 19.30: una serata all’insegna di cibo, drink, musica e amicizia.

c. c.