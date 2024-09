Via Fratelli Cervi e via Circondaria. Lavori fino al primo ottobre

Come annunciato nelle scorse settimane, sono stati avviati nuovi lavori di manutenzione su strade comunali a Correggio. Da ieri e fino a martedì primo ottobre sono previsti interventi di riasfaltatura in via Fratelli Cervi e in via Circondaria, ovvero strade densamente trafficate a ogni ora. I lavori si svolgono dalle 7 alle 18, con comprensibili variazioni alla viabilità e disagi proprio per la presenza dei cantieri. Questi interventi cercano di far fronte, almeno in parte, alla richiesta di tanti cittadini, che da tempo segnalano situazioni critiche su alcune strade di competenza comunale del vasto territorio correggese. Non mancano infatti strade che si presentano in condizioni molto critiche, talvolta anche potenzialmente pericolose. Sono frequenti le segnalazioni di cittadini proprio per cedimenti e buche, anche su strade molto trafficate in periferia e non solo.