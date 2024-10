Villani chiude al 7° posto. Lusso per un debuttante

Si è concluso con un settimo posto in classifica generale, per il pilota guastallese Jacopo Villani, il campionato italiano Moto3. Un buon risultato, se si considera l’esordio in categoria, pur se con una sorte più favorevole si sarebbe potuto puntare decisamente alla quarta posizione. L’ultima tappa, sulla pista di Imola, ha visto Villani correre molto veloce sulla moto allestita dal team Mr Racing, tanto da conquistare la seconda posizione e la prima fila alla qualificazioni. Gara 1 stava procedendo molto bene, ma a due giri dal termine un problema tecnico ha costretto al ritiro. Arriva Gara 2 con partenza perfetta. Ma all’altezza delle "Acque minerali", una scivolata ha provocato la caduta che ha condizionato l’esito della corsa. Jacopo ha ripreso la moto arrivando alla fine in dodicesima posizione. È stato un anno in cui il team Mr Racing ha creduto molto nel giovane guastallese, capace a ogni gara di giocarsi il podio. Dunque, un anno positivo di crescita, che sarà certamente utile già dall’avvio della prossima stagione.