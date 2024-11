"Voglio una gara gagliarda e con adrenalina"

"Vogliamo fare a tutti i costi una prestazione gagliarda, sappiamo che questa è una partita particolare per la città e i nostri tifosi. Aspettare il Sassuolo o andarlo a prendere alto? La differenza la faranno l’atteggiamento e l’attenzione, non possiamo permetterci di regalare nulla, dobbiamo essere precisi e concentrati per 90 minuti". Mister Viali suona la carica e prepara i suoi alla lotta. "Credo che non si possa nemmeno chiamare derby – argomenta il tecnico – Sono squadre che giocano in casa entrambe senza però essere della stessa città, è una gara particolare e inedita per questa categoria, ma al di là di questo, l’unica cosa che conta davvero sarà il nostro atteggiamento. La squadra è in crescita e lo ha dimostrato anche a Cesena dove dopo il loro gol del pari siamo rimasti compatti e abbiamo avuto due occasioni nitide per vincere". I neroverdi, forti di investimenti imparagonabili a quelli dei granata, partono ovviamente favoriti, ma Viali non si scompone: "Questa differenza c’è e lo hanno dimostrato contro tutti, ma è il sale dello sport. La gente verrà con la voglia di esaltarsi e noi con questa adrenalina dovremo fare una partita sopra le righe". Lo sguardo del tecnico si rivolge all’infermeria: "Cigarini è ancora ai box, di Rozzio purtroppo sapete, mentre Okwonkwo è recuperato. Girma? Sta migliorando, ma credo che anche lui sia consapevole di come gli manchi ancora quello spunto nel breve che aveva l’anno scorso". Poi su Vergara: "Ha grandi qualità fisiche, unite a buona tecnica ed è sicuramente un giocatore importante per la categoria che deve fare ancora qualche step". Tra gli avversari, è dura individuare un solo spauracchio, ma Berardi è il più illustre: "Mi ha impressionato il suo atteggiamento, perché nell’ultima gara con la Salernitana da un suo pressing è arrivata una rimessa da cui è nato il gol dell’1-0. I grandi giocatori approcciano ogni categoria con la stessa determinazione come fosse la finale degli Europei, Berardi ora sta facendo questo".

Francesco Pioppi