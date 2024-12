Volley, tra oggi e domani sette anticipi. Insidia Parma per la capolista Correggio

Sono ben sette gli anticipi dei vari campionati di volley regionali tra oggi e domani, due dei quali di Serie C femminile: domani alle 21 la Rubierese (3) gioca sul parquet del Cus Parma (21) una gara complicata, mentre è uno scontro d’alta classifica quello che sempre domani alle 21 a Parma vede di fronte il Circolo Minerva (21) alla capolista Poliespanse Nutristar Correggio (26).

Correggio è ancora imbattuta, ma le parmensi vantano un ottimo organico e la loro classifica è fatta da sette vittorie da 3 punti, senza alcun tie-break.

In Serie D si gioca anche stasera: nel girone A maschile la Naytes Vaneton Interclays (16) ospita Collecchio (7) alla Rinaldini. Domani c’è un bel derby tra due squadre in salute alle 21,15 quando scendono in campo Volley Scandiano (23) ed Everton (24).

Nel girone B, domani alle 21,15 Sassuolo (7)-B.R.V. (18). Nel girone C, sempre domani, Volley Bologna (13) incontrerà il MoRe Volley (13).

In Serie D femminile, solo una gara nel girone A, alla palestra Pertini: domani alle 21 la Vaneton Limpia Mentani (3) affronta la Libertas San Paolo Piacenza (10), con le reggiane alla ricerca di pesanti punti salvezza.

Tutte le gare ad ingresso libero.

c.l.