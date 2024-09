Volo Wizz Air cancellato: rientro da incubo. "Bus, traghetto, ostello e treno. Ci abbiamo messo due giorni"

Reggio Emilia, 17 settembre 2024 – Tutto sembrava procedere per il verso giusto, ma il rientro da una vacanza in Albania si è trasformato in una vera odissea per quattro studentesse universitarie reggiane, che dopo la cancellazione del volo hanno speso circa 250 euro a testa per riuscire a tornare a casa. Eleonora e Valentina Braidi, sorelle di 22 e 19 anni, assieme alle amiche Sofia Gabbi (18 anni) ed Elisabetta Mari (22 anni) sono partite il 9 settembre alla volta di Tirana, in Albania.

"Già il 16 agosto la compagnia Wizz Air aveva cancellato il volo d’andata, però abbiamo chiesto il rimborso e siamo riuscite per fortuna a prendere un altro volo con Ryan Air circa alla stessa ora" racconta Eleonora.

Al ritorno, venerdì 13 settembre, le ragazze procedono con il check-in: "Sembrava tutto regolare – continua –. Arriviamo in aeroporto per le 18.30, il volo sarebbe partito alle 20.45. La compagnia ci invia un messaggio per comunicarci un ritardo di un’ora e dieci minuti".

Il ritardo cresce ancora, ma a un certo punto parte l’imbarco col controllo documenti: "Ci lasciano venti minuti ad aspettare sotto la pioggia la navetta che avrebbe dovuto portarci all’aereo, poi dicono di rientrare e che il volo è cancellato. E ormai erano le 23".

Le ragazze vengono indirizzate verso l’area check-in per chiedere una stanza d’hotel a spese della compagnia.

"Diamo i nostri nomi e i documenti – spiega – e per due ore non ci fanno sapere niente. Ci dicono che la compagnia non ha altri voli sostitutivi prima del 17 o del 18 settembre, o così o niente. Chiediamo di altri voli il giorno dopo ma sono tutti sui 400 euro, cifra di cui a fine vacanza non disponevamo. Per di più saremmo partite sempre con la stessa compagnia di cui, a quel punto, non avevamo nessuna fiducia. Altre persone erano lì con noi a prendere quell’aereo perché la Wizz Air aveva cancellato il loro volo già giorni prima".

L’unica soluzione che le quattro amiche hanno trovato per tornare a casa in tempi consoni è stata prendere un bus da Tirana per Valona, da lì il traghetto per Brindisi e poi il treno per Bologna, dove avrebbero recuperato l’auto in aeroporto.

"Arriviamo a Valona alle 6, il traghetto sarebbe dovuto partire alle 14". Invece no, parte con due ore di ritardo facendo loro perdere la coincidenza con l’Intercity da Brindisi. A quel punto pagano una maggiorazione per spostare i biglietti del treno e trovano sistemazione per una notte in un ostello; all’alba di domenica 15 settembre prendono il treno per Bologna, dove pagano la maggiorazione anche del parcheggio al Marconi, dal momento che sarebbero dovute rientrare ben due giorni prima. "Siamo riuscite ad avvertire i nostri genitori che erano ovviamente molto preoccupati – continua Eleonora –. Mia sorella si è anche sentita male per tutto il tempo del rientro. La compagnia si è occupata subito di rimborsarci il costo dei quattro biglietti, un centinaio di euro in totale, ma per il resto ci ha abbandonate a noi stesse. Nemmeno un voucher per pagarci qualcosa da bere o da mangiare nell’attesa. Ci hanno inviato una mail in cui spiegavano che qualcuno ci avrebbe contattato per darci assistenza, mai successo, e che il volo era stato cancellato per mancanza di personale, quindi non per eventi atmosferici o che non potevano prevedere". "Considerato lo stress e il fatto che abbiamo dovuto pagare tutto di tasca nostra per tornare in Italia, un risarcimento per le spese e per i danni causati dalla compagnia ci sembra davvero il minimo".

La nostra redazione ha contattato ieri la compagnia wizz air, non ottenendo per il momento chiarimenti su quanto accaduto alle ragazze.