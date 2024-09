Forlì, volo invernale per Atene: “Ampliamo i collegamenti”

Forlì, 16 settembre 2024 – Il volo per Atene, proposto in estate da fine luglio, ri-partirà da Forlì il 7 dicembre. È questa la principale novità comunicata da F.A., la società di gestione dello scalo Ridolfi: il volo, come di consueto, sarà gestito da GoToFly, la compagnia aerea ‘virtuale’ (con Boeing 737-400) gestita proprio da F.A. Si volerà verso la capitale greca il martedì e il sabato. "Ampliamo così l’offerta invernale", chiosa il Ridolfi in una nota.

Due settimane fa erano già stati annunciati i voli per l’inverno, stagione che in senso tecnico nel settore aeroportuale scatta a fine ottobre e si protrae fino a marzo. Due volte a settimana per Trapani (martedì e venerdì), cinque per Catania (lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica). Stavolta c’è qualche dettaglio in più. Da oggi a domenica si potrà prenotare un volo negli ultimi due mesi dell’anno a partire dal 19,99 euro. Ovvero dal 1° novembre al 31 dicembre. Ma il collegamento è confermato per tutto il periodo invernale quindi è programmato anche dopo. Di fatto, dopo l’estate si va avanti, stabilizzando la tratta per tutta l’anno, diversamente da ciò che era accaduto nel 2023.

Il Ridolfi parla di "tariffe sempre più competitive e servizio personalizzato", un "servizio ‘tailor made’", cioè cucito su misura, "rivolto alle aziende delle città emiliano-romagnole e siciliane". E sottolinea: "La Sicilia rappresenta uno dei mercati più importanti per GoToFly, non solo a livello turistico, ma soprattutto per i voli business. L’obiettivo dichiarato è quello di facilitare gli scambi commerciali, proponendosi come vettore strategico tra i due territori. Grazie a una maggiore flessibilità operativa, sarà più facile organizzare meeting di lavoro e riunioni d’affari".

Forlì è collegata cinque volte a settimana anche con Palermo, ma nel caso del capoluogo siciliano il vettore è Ryanair. La celebre compagnia low cost ha annunciato l’aumento dei collegamenti dai 3 del periodo estivo ai 5 da novembre in poi.

Da oggi , come anticipato dal Carlino e poi annunciato dalla stessa società, il manager Andrea Gilardi non lavora più per F.A. Il successore non è ancora stato comunicato. Ci sarebbero almeno due profili in ballottaggio, al vaglio del consiglio d’amministrazione forlivese.