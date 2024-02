Web e social, a scuola un corso sull’uso corretto

Quasi tutti vivono oggi tra mondo reale e mondo virtuale, che per i giovanissimi sono la realtà dalla nascita. Per questo famiglia e scuola devono insegnare loro a sapersi muovere. Un’alleanza che alla media Balletti di Montecavolo si è trasformata in un corso per un uso consapevole del web e dei social. Il percorso di formazione - spiegano dal Comune - è dedicato ad approfondire la conoscenza delle formidabili potenzialità di questi strumenti, per farne un uso responsabile e critico. Il corso è tenuto da un formatore esperto in social media, prevede 4 ore di laboratorio in ogni classe. Partendo dai bisogni e dalle abitudini social dei ragazzi (con focus particolare su WhatsApp, Instagram e TikTok) si rifletterà senza preconcetti, prendendo coscienza dei vantaggi, ma anche dei rischi e pericoli connessi come ad esempio i fenomeni di "cyber bullismo".

L’assessore comunale alla scuola Sabrina Picchi aggiunge che "a docenti e genitori un incontro conclusivo restituirà chiavi di lettura e strumenti per conoscere l’influenza del web nella quotidianità di alunni e figli, per capire eventuali segnali indicatori di un uso errato, e conseguenti strategie di prevenzione e intervento".

f.c.