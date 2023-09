Chiara Ferragni veste Max Mara: la passione dell’influencer per moda reggiana

Reggio Emilia, 15 settembre 2023 – La passione di Chiara Ferragni, famosa influencer che solo su Instagram conta quasi 30 milioni di followers, per la casa di moda reggiana Max Mara prosegue. Di ieri l’ultimo post in cui l’imprenditrice digitale è ritratta in un completo sportivo rosa acceso di Max&co disegnato per una capsule collection dalla stilista Anna Dello Russo. Pantaloni, top che lascia in bella vista l’ombelico e un bomber con cerniera effetto lucido sono stati scelti per un weekend di relax in Svizzera.

Un binomio quello tra la Ferragni e Max Mara che ha all’attivo anche una serie di cappotti teddy nelle nuance grigio e cammello che sono apparsi in diverse occasioni nel suo guardaroba.