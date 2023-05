Il mercatino vintage di Silvia Ricci, la stilista che incanta la Ferragni

Lei, Silvia Ricci, fa ancora la farmacista. Ma è riuscita a trasformare l’amore per la moda in un lavoro che le dà tante soddisfazioni. Come quando Chiara Ferragni indossò la felpa decorata di orsacchiotti da lei ideata. Pure Wanda Nara e Michela Quattrociocche hanno vestito i suoi capi. Ne ha fatta di strada Silvia con il suo Brused vintage. Pronipote di Natale Ricci – che a Santarcangelo chiamavano il ’Brused’ – insieme al marito Roberto Bartolini manda avanti l’attività con cui propone capi vintage e realizzati da lei stessa. Sabato e domenica, per Balconi fioriti, la Ricci organizzerà ancora il mercatino vintage nel vicolo di Brused (che prende il nome dal bisnonno Natale). E sarà un’occasione speciale. "Sono passati 10 anni da quando ho fatto il primo, con mia mamma Patrizia. Da allora sono successe tante cose e le festeggeremo con la nuova edizione del mercatino".