Bagno di folla per Chiara Ferragni L’influencer fa il pieno sotto le Torri

di Mariateresa Mastromarino

Vie del centro storico in tilt e migliaia di persone radunate in via Rizzoli 10, davanti all’ingresso del negozio Douglas. È l’effetto Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale e influencer più famosa d’Italia, ospite del concorso ‘Meet and Greet’. Da ieri mattina, a centinaia si sono appostati fuori dal negozio per vedere la modella, con la speranza di poter scattare un selfie volante e ricevere un saluto. Ma sono stati pochi i fortunati che hanno potuto incontrarla all’interno: si tratta dei 60 vincitori del concorso, e di altre 60 persone che, successivamente, hanno potuto scattare una foto all’interno del negozio con la Ferragni. Ma prima del grande evento e del bagno di folla, l’influencer si è goduta la città e la nostra cucina, mangiando i tortellini in compagnia di Gianni Morandi e della moglie Anna Dan, con tanto di storie e foto pubblicate sui vari social. E intanto i fan si moltiplicavano a vista d’occhio, intasando il cuore del centro con una coda chilometrica. "Di Chiara amo il fatto di voler creare sempre contenuti nuovi", dice una ragazza in fila dalle undici di mattina.

Un pubblico vasto, insomma, che raggruppa ogni età: bambini, adolescenti e adulti sono tutti pazzi per Chiara. "Ammiro il suo modo di parlare, di esprimersi e di porsi. Sono qui anche per mia mamma, che la adora", precisa un ragazzo; "Rappresenta il culto della nostra generazione, attraverso il potere della condivisione, che è il mezzo più forte per raggiungere tutti i posti del mondo", gli fa eco un’altra ragazza. Tanti anche i bambini in coda, con in mano cappellini e pennarelli nella speranza di ricevere un autografo: "La sto aspettando con ansia – dice una bambina –. È proprio il mio idolo". Ma l’atmosfera non coinvolge solo i seguaci, ma anche i più curiosi e i passanti, catturati dalla folla e attirati dalle installazioni rosa allestite per l’occasione. E al calar del sole, ecco che Chiara Ferragni appare più solare, raggiante e colorata che mai, passeggiando sul pink carpet posizionato all’ingresso del negozio di profumeria e make-up. Urla gioiose e grida di entusiasmo hanno avvolto l’imprenditrice, armata di telefono per immortalare ogni momento. Con lei, anche il make-up artist Manuele Mameli, anche lui volto noto del web e tanto amato dal pubblico. L’arrivo della modella ha totalmente bloccato la città, ed è proprio vero: quando passa Chiara, tutti si voltano a guardarla.