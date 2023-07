Harry Styles a Campovolo: le fan in tenda trasferite in una zona attrezzata

Reggio Emilia, 19 luglio 2023 – Nuovo trasloco per le fan di Harry Styles che sono già accampate in tenda davanti all’arena di Campovolo in vista del concerto di sabato 22 (sold out): in giornata verranno trasferite definitivamente nell'area preposta alle tende, all'interno della pista Cimurri, a pochi chilometri dalla Rcf Arena.

Nel pomeriggio di lunedì infatti le prime fan in accampamento davanti l'ingresso di Campovolo erano stata trasferite nel prato attorno all'edificio della Croce Rossa a Massenzatico per una questione di sicurezza, liberando così il passaggio ai mezzi addetti all'allestimento; per poi nella mattinata di ieri far ritorno a Campovolo.

Livenation, la società che gestisce l'evento di sabato, non si aspettava già da inizio settimana l'arrivo del pubblico. "La pista Cimurri è pronta ad accogliere le fan; è dotata di servizi adeguati per questo genere di accampamenti: ci sono le alberature, i servizi igienici e sarà presente il presidio di pronto soccorso nel caso di necessità. Inoltre, gli organizzatori continueranno a distribuire le bottigliette d'acqua per contrastare il caldo previsto per questi giorni" fanno sapere.