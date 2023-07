Harry Styles a Campovolo: quanti saranno gli spettatori al concerto di Reggio Emilia

Reggio Emilia, 18 luglio 2023 – Dopo 83 dati in tutto il mondo di cui 19 in Europa, sta per arrivare a Campovolo il grande show ‘Love on tour’ di Harry Styles di sabato 22 luglio. Per l’Rcf arena che ha già avuto il battesimo del fuoco con il grande show a favore degli alluvionati, si tratta del primo super evento internazionale. In occasione di Italia loves Romagna, il 24 giugno scorso, furono venduti 40mila biglietti e non mancarono alcune polemiche per l’organizzazione dell’entrata degli spettatori nella conca di Campovolo. Una fiumana di persona venne lasciata in piedi, sotto al sole, per alcune ore prima di avere il definitivo via libera.

Quante persone saranno al concerto di Styles

Speriamo che questa esperienza sia servita, perché questa volta gli spettatori saranno 103mila – i biglietti sono stati polverizzati in pochi minuti – e, intanto, il caldo estremo di questi giorni destano non poche preoccupazioni. Sarà la prova del fuoco anche per la viabilità della zona, anche se moltissimi spettatori hanno scelto di arrivare a Reggio Emilia in treno.

La grande area della Rfc Arena sarà divisa in otto settori: cinque zone colorate più tre sottopalco per i fan più accaniti (e facoltosi, visto che qui un tagliando poteva costare più di 170 euro).

Harry Styles tour 2023: info e date

Da maggio il cantante e attore britannico è impegnato nel suo tour europeo. Con in Love on Tour 2023, Harry Styles porterà sul palco il suo secondo e terzo e ultimo album, Fine Line e Harry's House. Ecco le date in Europa, tra cui l’unica italiana di Reggio Emilia sarà anche quella conclusiva.