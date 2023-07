Concerto Harry Styles Reggio Emilia 2023: come arrivare, bus e parcheggi

Reggio Emilia, 20 luglio 2023 - Campovolo torna ad accogliere uno degli eventi musicali più importanti dell’anno. La superstar britannica Harry Styles è pronta ad esibirsi a Reggio Emilia per l’unica e imperdibile tappa italiana che concluderà il suo Love On Tour 2023. Sabato 22 luglio l’icona del pop mondiale incendierà il palco della RCF Arena per il live più atteso dell’anno. Di seguito tutte le informazioni su come arrivare al concerto, in auto e in treno, dove dormire e quali sono le disposizioni in vigore per tutta la durata dell’evento.

Harry Styles in concerto a Reggio Emilia

L’RCF Arena si trova a poca distanza da Reggio Emilia, in via dell’Aeronautica 17. Per chi arriva a piedi o in bicicletta è possibile proseguire lungo la rete di piste ciclopedonali comunali. Per chi arriva in treno, dalla stazione Mediopadana o piazzale Marconi è possibile usufruire dei mezzi pubblici Seta (https://www.setaweb.it/) prendendo la linea 10 (direzione deposito Seta) e la linea 11 (direzione Gavassa). Infine, per chi arriva in macchina sono consigliate le uscite: Carpi da Verona, Modena Nord per chi viene da Modena, Terre di Canossa da Milano.

Per il concerto di Harry Styles non sono previsti bus o navette straordinarie; tuttavia ci saranno previsti tre treni speciali: Treno 1729: Reggio Emilia (partenza ore 0.30) – Bologna (arrivo 1.06) Fermata intermedia: Modena ore 0.45/47. Treno 1723: Reggio Emilia (partenza ore 2) – Bologna (arrivo ore 2.35) Fermata intermedia Modena ore 2.14/16. Treno 1726: Reggio Emilia (partenza ore 1 – Milano Centrale (arrivo ore 2.50) Fermate intermedie: Parma ore 1.13/15 e Piacenza ore 1.42/44.

Cliccando su questo sito è possibile prenotare un posto previa registrazione e inserendo il codice “HARRY2023”. Ricordiamo che per il viaggio di ritorno è necessario indossare un braccialetto per il riconoscimento. Il bracciale dovrà essere ritirato presso il punto ritiro (riconoscibile dai gonfiabili) in piazzale Guglielmo Marconi o piazzale Europa, previa esibizione del ticket del concerto. L’orario di apertura dei punti ritiro è dalle 9 alle 22 di sabato 22 luglio e fino alla partenza dell’ultimo treno.

È possibile acquistare un posto in uno dei seguenti sul sito di Park For Fun

Parcheggi auto: - Aeroporto: accesso da via Antonio Marro (1 km dall'arena) - Chionso: accesso da via del Chionso (1 km dall'arena) (SOLD OUT) - Mozart: accesso da via Mozart (2 Km dall'arena) - Vertoiba: accesso da via Vertoiba

Parcheggi Bus: - Pista Aeroporto: accesso da via Antonio Marro (SOLD OUT) - Piazzale Europa: accesso da viale Ramazzini (percorso da seguire: via del Partigiano, rotatoria uscita via Officine Meccaniche Reggiane, viale Ramazzini, accesso Park) (SOLD OUT) - Mapei - piazzale Europa: accesso da viale Guido Duo

Parcheggi Camper: - Enti Fiera: accesso da via Masaccio (5 chilometri dall'arena)

Parcheggi bici e moto: - Parcheggio via Adua (presso Caritas) - Parcheggio via Saragat - Parcheggio via Vertoiba (zona Farmacie)

Parcheggio riservato a persone con disabilità:

-accesso da via Montagnani Marelli - accesso all'arena direttamente dal parcheggio.

Per garantire massima sicurezza e comfort agli ospiti sono stati adibiti tre depositi bagagli:

ORATORIO DON BOSCO (via Adua 79) -giovedì 20 dalle 14 alle 20 - venerdì 21 dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 24 -sabato 22 dalle 7.30 alle 18 e dalle 23 fino alle 2 -domenica 23 dalle 7.30 fino alle 12

(Il costo è qui di 10 euro per un giorno, 12 per due e 20 per tre; 1 euro all’ora per depositi di 5 ore mentre il costo per accessori, come ad esempio il casco, è di 3 euro al giorno).

CIRCOLO ARCI PIGAL (via Petrella 2) Aperto sabato 22 dalle 7.30 alle 02. Sarà possibile ritirare quanto depositato anche la domenica mattina a partire dalle 8.30. La tariffa pre vede 10 euro per il deposito di un giorno, 5 euro per mezza giornata (dalle 18 alle 2 di notte). PISTA AVVIAMENTO AL CICLISMO GIANNETTO CIMURRI (via Marro 2)

Per l’occasione, il Comune di Reggio Emilia ha attuato le seguenti modifiche alla viabilità e alla sosta a partire dalle 9 di venerdì 21 luglio fino alla fine dell’evento:

-Chiusa al traffico l'uscita 3 della tangenziale nord di Reggio Emilia. -Istituita la zona rossa (pedonalizzazione) in Via dell'Aeronautica nel tratto compreso tra Via Agosti e Via Caduti delle Reggiane (esclusa). Il provvedimento partirà nel pomeriggio di venerdì 21 luglio con possibilità di anticipare nel caso in cui le forze dell'ordine lo ritengano necessario per la sicurezza pubblica. -Al termine del concerto è possibile la chiusura al traffico di Via Gramsci e Via Duo nel caso in cui le forze dell'ordine lo ritengano necessario per la sicurezza pubblica.

È possibile prenotare posti in tenda per il concerto di Harry Styles da una a tre notti sul sito di Park For Fun. Le piazzole, di 2x2 metri di dimensioni, può ospitare un massimo di due persone. L’area tenda, accessibile da via Antonio Marro 2, apre giovedì 20 luglio alle 18 e chiuderà domenica 23 luglio alle 20 del mattino. All’interno sono disponibili toilette, bar, punti ristoro, docce e deposito bagagli (queste ultime a pagamento).