Sale e teatri, gli appuntamenti a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 20 gennaio 2025 – Stasera alla sala civica comunale, a Calerno di Sant’Ilario, al via eventi su libri e storie, a cura dl Gruppo Giovani del paese.

Stasera alle 20,45 è in programma ‘LM15. La storia di un lupo che finirà in Francia più di 1.000 chilometri dopo’, spettacolo di narrazione e musica che racconta una vicenda sorprendente capitata una ventina d’anni fa quando un automobilista scorse nella notte un’animale rannicchiato a terra al bordo della tangenziale di Parma.

Si fermò credendo di soccorrere un cane, mentre si trattava di uno dei primi lupi scesi in pianura. Paolo Montanari, Andrea Gatti e Mario Ferraguti inseguono la storia di questo essere speciale, percorrono la sua strada – quella che da Parma arriva fino in Francia – per raccontare la storia di tutti i lupi d’Appennino e del loro rocambolesco ritorno, uno svolgimento che terrà incollati alla storia gli spettatori.

Stasera a Campagnola un evento in ricordo di don Gino Bolognesi; alle 20,30 messa in chiesa, alle 21 al cinema parrocchiale un incontro su don Gino, prete instancabile nel servizio alla parrocchia, alla diocesi e come missionario in Madagascar.

Al cinema Rosebud invece, in via Medaglie d’oro della Resistenza a Reggio, stasera alle 21 viene proposto un classico, ‘Io sono un samurai’, storia ambientata nel Giappone del Cinquecento, proposta in un’emozionante versione originale, naturalmente con sottotitoli in italiano.

E’ stato annullato l’incontro di presentazione del libro ‘Un amore maturo’, previsto oggi alle 18 alla Libreria Coop all’Arco, in centro a Reggio. Confermata invece per domani alle 18 la presentazione di ‘Casino Conolly’ di Mariangela Guatteri.

Stasera alle 19 al Laboratorio Aperto di via Emilia San Pietro, in centro a Reggio, viene presentato il nuovo bando dell’Anci che offre spazi comunali a giovani under 35 per progetti innovativi e creativi.

Per informazioni, telefonate al numero 0522-456308.

