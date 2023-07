Concerto Harry Styles a Reggio Emilia: mappa, blue zone e i settori a Campovolo

Reggio Emilia, 20 luglio 2023 – Manca poco ormai al concerto dell’artista che ha portato tutta Italia a Reggio Emilia. Harry Styles si esibirà a Campovolo, arena che ha ospitato i più grandi artisti, questo sabato 22 luglio e i fan sono già in delirio.

I 103mila biglietti sul sito ufficiale sono tutti sold-out, come ogni camera d’albergo vicino all’evento, e in questi ultimi giorni è caccia ai venditori privati per accaparrarsi anche solo un posto nella blue o green zone, le più economiche, ma le posizioni più ambite sono quelle vicine al palco.

Le zone del concerto di Harry Styles a Campovolo

La mappa di Campovolo

Strutturata per consentire il maggior comfort agli spettatori, la Rcf arena è provvista prima di tutto di un’area accoglienza, l’Iren Green Park, enorme boulevard che precede la parte del concerto ed è ricca di ogni servizio, da punti ristoro a banchetti con prodotti dell’evento e del territorio.

Una volta aperti i cancelli per raggiungere il palco dalle 12, tante strisce colorate condurranno gli spettatori agli otto settori: cinque zone colorate, blu e verde, arancione e gialla, e rossa, più tre sottopalco per i fan più accaniti di Harry Styles.

Che differenza c’è tra le zone

Le zone e i loro prezzi si dividono per distanza dal palco, con il costo dei biglietti che aumenta più ci si avvicina al palcoscenico. Le più lontane sono la blue e la green zone, disposte una accanto all’altra e quindi allo stesso prezzo, 64,60 euro.

Più o meno a metà prato ci sono invece le zone yellow e orange, che già garantiscono una buona visibilità in cambio di qualche soldo in più. Il costo per queste aree è di 87,60 euro.

Posizione rovente è invece la red zone, la più vicina delle aree colorate e ovviamente tra le più ricercate dai fan che non badano a spese per vedere il loro idolo. I biglietti qui salgono sopra il centinaio a 116,35 euro.

I tre settori più vicini a Harry Styles sono ovviamente i più costosi ma consentono un’angolazione d’élite per chi è disposto a spendere 172,70 euro, più del doppio della blue zone: il Johnny’s Place di fronte al palco, il Bishopgate e l’Hollywood ai lati.