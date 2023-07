Harry Styles concerto a Reggio Emilia, Croce Rossa schiera 190 volontari: "Regole delle prime file? Insensate"

Reggio Emilia, 20 luglio 2023 – Mancano ancora 72 ore di attesa in tenda e sotto il sole cocente per i fan di Harry Styles. E mentre l’organizzazione si occupa dell’allestimento, i volontari della Croce Rossa di Reggio, coordinati dal presidente Mario Restuccia, si organizzano per salvaguardare la sicurezza degli spettatori, prima, durante e dopo lo show.

I fan accampati e il presidente della Croce Rossa Mario Restuccia

Restuccia, come state gestendo l’accampamento dei fan ?

"Le ragazze saranno ospitate all’interno della pista Cimurri, che dispone di adeguati servizi. Noi, da venerdì mattina, giorno in cui prevediamo l’arrivo in massa dei fan, saremo presenti con la nostra ambulanza, un soccorritore, un medico e un infermiere. Questo servizio terminerà sabato mattina alle 8, quando invece inizierà l’impianto per l’assistenza al concerto con un numero diverso di volontari. Sabato inizieremo con il presidio di 30 volontari sino a toccare i 190 nel picco della giornata, ovvero da dopo pranzo fino alla fine del concerto".

Come commenta le «Regole della fila», che si sono date le fan, per cercare di ottenere i posti migliori sotto il palco?

"Penso non garantiscano i posti migliori. Una volta aperti i tornelli, le persone comunque non entreranno delicatamente, posizionandosi nei posti assegnati nei giorni precedenti. Queste regole sicuramente creeranno disagio perché le ragazze in questi giorni sono sottoposte ad un clima non favorevole, con il pericolo poi di perdersi davvero il concerto. Possono resistere per giorni, ma le temperature sono importanti e non possiamo sottovalutarle. Sabato, per esempio, schiereremo all’ingresso un numero maggiore di volontari".

Sono previste alte temperature in questi giorni, come contrasterete il caldo?

"Distribuendo bottigliette d’acqua a chi ne ha bisogno. Nella zona dell’arena invece verranno posizionati in alcuni punti dei nebulizzatori, ma presumo che le fan, che sono già in fila da giorni, una volta conquistato il posto in prima fila, non si sposteranno per andare a refrigerarsi... Questo potrebbe essere un problema"

Le fan hanno lodato l’organizzazione per l’attenzione rivolta nei loro confronti…

"E’ vero, confermo che Livenation ha particolare attenzione per il pubblico, la distribuzione dell’acqua per esempio non è dovuta. E’ la prima volta che ci coordiniamo con questa società, stiamo lavorando bene insieme".

Come prevede la giornata di sabato?

"Sarà una giornata impegnativa per le alte temperature".

Questo concerto, rispetto ad altri alla Rcf Arena, è più impegnativo da gestire?

"No. La situazione è solo un po’ diversa: in primis per il clima, ma anche per un pubblico differente e più delicato, in quanto ci sono ragazze molto giovani. Poi, questo è il primo concerto nella storia dell’Arena che sarà ‘full’. A causa del caldo ipotizziamo un numero di interventi superiori rispetto alla media, ma siamo positivamente confidenti".