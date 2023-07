In tenda sotto il sole torrido per Harry Styles: chi sono le fan irriducibili già al Campovolo

Reggio Emilia, 18 luglio 2023 – È cominciata l’invasione al Campovolo per assicurarsi i posti migliori sotto al palco del concerto di Harry Styles. Sono già una cinquantina le ragazze accampate con 13 tende, armate di acqua e materassini e pronte ad affrontare l’ondata di caldo estremo pur di essere vicine al loro cantante preferito.

C’è chi arriva da Roma, chi da Milano; sono fan che da tutta Italia sono arrivate a Reggio Emilia, registrando un boom di spostamenti col treno.

“In serata però, gli addetti alla sicurezza ci hanno fatto spostare in quest’area”, spiega Teresa, 22enne milanese. Le fan infatti hanno trascorso la notte sul prato dietro l’edificio della Croce Rossa a Massenzatico, ma nella mattinata di oggi hanno potuto far ritorno all’Arena.

All’appello si contano già una cinquantina di ragazze, con 13 tende montate; mentre raccolgono le sedie pieghevoli, i materassini e le tante bottiglie d’acqua per combattere il forte caldo di questi giorni, Teresa riferisce di essere piacevolmente stupita da questa organizzazione: “Sono molto attenti. Ci hanno dato alcune bottiglie d’acqua, oggi invece ci trasportano all’Arena con il loro furgoncino, facendo più volte avanti e indietro. Sono andata a diversi concerti ma non mi era mai successa una cosa del genere”.

La consolidata pratica di auto-organizzazione dei frequentatori dei grandi eventi, prevede che l’arrivo venga registrato con un numero progressivo annotato su un braccialetto. Chiara ha 22 anni, arriva da Roma e per il suo settore le è stato assegnato il numero 5: “E’ la prima volta che mi accampo per un concerto ma ne vale la pena, mi sto divertendo. Sono qui con altre due ragazze conosciute su un gruppo Facebook di Harry - racconta - Ci siamo viste per la prima volta ieri mattina quando siamo partite; condivideremo una casa qui a Reggio fino a sabato”.

Accamparsi in tenda non è per risparmiare. “Tra l’alloggio che utilizziamo solo per lavarci e cucinare, la prevendita, il viaggio e il cibo, ho speso circa 300 euro - sottolinea Emily -. La tenda serve esclusivamente per essere tra le prime ad entrare, così da essere quanto più vicine a Harry”.

L’evento di sabato, d'altronde, per le fan più sfegatate è ‘il concerto’ e non un’esibizione qualunque, perché “è l’unica tappa in Italia di Harry Styles e l’ultimo concerto in Europa dopo tre anni di tour”. Si fa qualsiasi cosa pur di essere presenti anche rinunciare alle ferie estive. “Ho una sola settimana di ferie, ho scelto il concerto di Harry per quest’anno ma alla fine è come essere andata in campeggio”, sorride Gioia, che arriva da Napoli.

Il concerto è sold out con 100mila biglietti venduti, i giorni passano e la distanza che separa le fan dal loro idolo si accorcia sempre di più. Da ieri mattina il flusso di arrivo si è arricchito di giovanissime e si prevede che il loro numero sia destinato a crescere ancora.