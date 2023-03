A Novellara vince la Cocchi Vitiello 4ª ai tricolori di marcia

Ai laghi della Ninfa, alla Barcaccia di San Polo, si è disputata una gara di cross all’interno della quale sono stati assegnati i titoli regionali del Centro Sportivo Italiano. Ecco tutti i campioni dell’Emilia Romagna. Esordienti 5, Greta Cigala e Simone Domenichini; Es. 8, Camilla Bertoldi e Pietro Pareschi Caleffi; Es. 10, Asia Pignagnoli e Niccolò Abate Mirante; Ragazzi, Carlotta Lunghi e Gioele Bertozzi; Cadetti, Sofia Prati e Pietro Bolondi; Allievi, Viola Cilloni e Gianluca Brintazzoli; Senior, Giulia Botti e Michele Conti (Modena R.C. e unico non campione reggiano). Di rilievo la partecipazione degli atleti dell’Accademia Militare di Modena.

A Novellara, folta presenza di atleti e camminatori: in circa 3.000 hanno preso parte al 35° Trofeo Avis. Sulla mezza maratona, tra le ragazze la vittoria è andata a Francesca Cocchi della Corradini in 1h18’42 su Rosa Alfieri. Tra i maschi ha vinto William Talleri in 1h15’19, primo reggiano Davide Bertolini della Pol. Correggio, giunto quinto in 1h.19’35

A Casalfiumanese, successo di Isabella Morlini nel Raviolo Trail, short trail di km 15,1 dislivello +543 metri.

A Imola Salvatore Franzese dell’Atletica Reggio vince la maratonina Corri con l’Avis in 1h12’04.

A Frosinone si sono disputati i campionati italiani di marcia della 20 chilometri e Sara Vitiello della Self è giunta quarta in 1h37’18, nuovo record provinciale. Gli juniores non attribuivano il titolo, ma bene è andato Cristian Serra, giunto terzo.

Sabato e domenica, intanto, grande appuntamento in città per l’organizzazione di Atletica Reggio. L’antipasto sarà sabato con "Corsa del papà", alle 16 all’interno dei giardini pubblici, oltre all’expo che vedrà varie attività, animazione, la presentazione dei top runner, dj set e rinfreschi. Domenica mattina sarà la volta della "21 Internazionale di Reggio Emilia", mezza maratona con partenza da piazza della Vittoria alle 9,30 alla quale hanno aderito anche atleti stranieri. Le iscrizioni ad entrambe le manifestazioni sono ancora aperte, tutte le info su: www.la21.it

Claudio Lavaggi