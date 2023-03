Albinea mette in bacheca il bronzo tricolore

Di un’inezia lo Skating Club Albinea non riesce a vincere la medaglia d’argento ai campionati di pattinaggio Spettacolo e Sincronizzato che si chiudono oggi al PalaBigi. Si tratta comunque di un bronzo prestigioso per questo nuovo corso della società di Galuppo e Silingardi. Ieri, nella prova riservata al Sincro Junior, Albinea entra per quarta, ma va subito al comando con punti 47,29, lasciandosi alle spalle Calderara a 41,07, Seregno a 23,70 e Monza Moonlight a 21,17. Ma due formazioni molto temibili devono ancora scendere in pista: la prima è il Precision Skate di Bologna che supera le reggiane di soli 8100 di punto. Poi è la volta del Monza Precision Team la cui esecuzione viene premiata con punti 50,33 e dunque con la medaglia d’oro.

"Otto centesimi sono un battito di ciglia – dice il presidente di Albinea Gianluca Silingardi, ma lo sport è così. Noi non usciamo sconfitti, perché le ragazze, tutte giovanissime, non hanno fatto errori e il punteggio di questa gara è il nostro record. Poi un dettaglio fa la differenza e ci ritroviamo terzi, ma davanti a Calderara che non era scontato". In ogni caso la società pedemontana ha deciso che tra europei in Portogallo e mondiali in Colombia opterà per questi ultimi. In archivio sono andati anche i Gruppi Juniores, con successo della Division Portogruaro (VE), su Show Roller Team Vazzola (TV) e Artiskate Verona e i Quartetti Junior, con vittoria di Artiskate Verona, su Fiumicello (Ud) e una mista veneta.

Oggi grande chiusura della manifestazione tricolore organizzata dallo S.C. Albinea con la disputa di tre gare. S’inizia alle 13 con i 18 Quartetti Senior, per proseguire alle 15,30 con la gara di Sincro Senior, che vedrà al via lo Skating Club Albinea e l’Accademia di Pattinaggio.

Le ragazze di Giovanna Galuppo presenteranno il numero Goddess Medusa, mentre le reggiane di Federica Iori si cimenteranno in Braveheart. In questa prova saranno presenti otto formazioni e raggiungere il podio non sarà cosa semplice. Le avversarie delle reggiane sono il Blu Precision Team di San Lazzaro, il Sincro Roller di Calderara e il Progresso Fontana per quanto riguarda l’Emilia. Per il Veneto c’è l’Olimpica Rovigo, per la Lombardia lo Skating Monza e l’Astro Roller Monza. La manifestazione sarà poi chiusa dai Grandi Gruppi, in numero di sei, in pista dalle 16,55 alle 17,45.

Claudio Lavaggi