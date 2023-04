Anim, sospetta lesione al tendine d’Achille

di Francesco Pioppi

Non c’è pace per la Pallacanestro Reggiana. Nemmeno il tempo di esultare per l’entusiasmante vittoria a Varese che i dirigenti e lo staff della Unahotels hanno subito dovuto fare i conti con una tegola di proporzioni ciclopiche. Sacar Anim effettuerà oggi degli esami approfonditi per capire con esattezza quale sia l’entità dell’infortunio, ma le sensazioni non sono affatto buone e il sospetto che ci sia una lesione al tendine d’Achille della gamba destra sembra essere fondato. Coach Dragan Sakota perderà così il suo miglior difensore sul perimetro, quello che – per intenderci – ha sempre marcato l’attaccante più forte delle squadre avversarie e che si sarebbe occupato anche di Adrian Banks nella sfida di sabato contro Treviso. Per non lasciare nulla al caso, nell’intento di raggiungere l’agognata salvezza, il club sta già monitorando il mercato alla ricerca di un sostituto anche se l’operazione non sarà semplice da portare a termine visto il momento della stagione. La Pallacanestro Reggiana non ha più ‘visti’ a disposizione (l’ultimo è stato utilizzato per Marcus Lee) e deve quindi necessariamente pescare un giocatore che abbia passaporto comunitario o un italiano. Condizioni che restringono parecchio il margine di manovra e a cui va aggiunto che dal 31 marzo non è più possibile effettuare operazioni con la Serie A2 o con squadre di Serie A. Per avere in campo il ‘sostituto’ di Anim già contro Treviso bisogna necessariamente tesserarlo entro le 12 di venerdì, mentre per averlo a disposizione nella trasferta con Tortona il termine sarà lunedì (sempre alle 12) dal momento che poi, mercoledì 19, ci sarà il turno infrasettimanale. I dirigenti del club stanno quindi riflettendo su come muoversi, consapevoli che il profilo che sarà individuato dovrà essere ‘pronto subito’ visto che – con il campionato che finirà il 7 maggio – e appena 5 partite da giocare (Treviso, Tortona, Brescia, Sassari e Trento) non c’è tempo di aspettare nessuno. Serve un atleta che abbia buona taglia fisica e soprattutto che possa difendere sugli esterni avversari perché in questo momento, nel roster biancorosso, l’unico con queste caratteristiche potrebbe essere Senglin che però solitamente si occupa già di mettere pressione sul portatore di palla.

La coperta è quindi molto corta, soprattutto perché Michele Vitali (potenzialmente uno dei migliori difensori sul perimetro…) non sta tenendo fede alle attese e Gabriele Stefanini – che potrebbe essere gettato nella mischia per allungare un po’ le rotazioni – non è mai stato un difensore affidabile a questo livello. Il tempo stringe e le opzioni non sono molte, ma è chiaro che qualcosa andrà escogitato perché senza Sacar Anim la Unahotels perde un collante fondamentale della squadra.